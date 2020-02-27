Сутички у Харкові: 20 затриманих, Кернес під вигуки “ганьба” прибув на «Барабашово»

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Сутички на «Барабашово» у Харкові між підприємцями та комунальниками змусили мера міста Геннадія Кернеса приїхати на місце події. Зараз Кернес розмовляє з противниками будівництва дороги через територію ринку, час від часу у бік чиновника, оточеного кордоном поліції, лунали вигуки «Ганьба».

Приблизно 20 осіб доставлено до поліції. Про це повідомляє «Суспільне: Харків» з посиланням на начальника поліції області Валерія Сокуренка.

Невідомі особи застосували піротехніку та сльозогінний газ… Для забезпечення публічного порядку на території торговельного центру знаходяться наряди поліції, слідчо-оперативні групи, спецпризначенці, фахівці вибухотехнічного управління поліції, — інформує прес-служба місцевої поліції.

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Раніше до підприємців ринку приходили поспілкуватися перший заступник мера Харкова Ігор Терехов, директор департаменту інфраструктури Сергій Дульфан, інші представники мерії.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Харкові сталися сутички на ринку «Барабашово» через приїзд комунальників в супроводі співробітників муніципальної охорони задля знесення вхідної конструкції, на якій красувався напис «Кернес, руки геть від „Барабашово!“». В мерії Харкова заявили, що ця конструкція встановлена незаконно. Спроби комунальників за допомогою чотирьох автокранів розібрати арку не увінчалися успіхом: представники ініціативної групи «Stop дорога» заблокували техніку, після чого сталася масова бійка. Пізніше вхідну арку підпалили. Внаслідок конфлікту кілька людей постраждало.