Кернес, руки геть від Барабашово: в Харкові працівники ринку побилися з силовиками

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Сутички на «Барабашово» в Харкові відбулися сьогодні через приїзд комунальників в супроводі співробітників муніципальної охорони задля знесення вхідної конструкції, на якій красується напис «Кернес, руки геть від „Барабашово!“». В мерії Харкова заявили, що ця конструкція встановлена незаконно.

Однак спроби комунальників за допомогою чотирьох автокранів розібрати арку не увінчалися успіхом: представники ініціативної групи «Stop дорога» заблокували техніку, після чого сталася масова бійка, пише місцеве видання Newsroom.

Пізніше стало відомо, що на «Барабашово» підпалили вхідну арку. За даними ЗМІ, конфлікт виник між комунальниками та противниками будівництва дороги через територію ТЦ. Зараз поліцейський кордон розділяє супротивників будівництва дороги та комунальників. Серед підприємців є люди, які отримали опіки очей від розпорошених газових балончиків, а також ті, кого побили арматурою.