Кернес, руки прочь от Барабашово: в Харькове работники рынка подрались с силовиками

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Столкновения на «Барабашово» в Харькове произошли сегодня из-за приезда коммунальщиков в сопровождении сотрудников муниципальной охраны с целью снести входную конструкцию, на которой красуется надпись «Кернес, руки прочь от «Барабашово!». В мэрии Харькова заявили, что эта конструкция установлена незаконно.

Однако попытки коммунальщиков с помощью четырех автокранов разобрать арку не увенчались успехом: представители инициативной группы «Stop дорога» заблокировали технику, после чего произошла потасовка, пишет местное издание Newsroom.

Позже стало известно, что на «Барабашово» подожгли входную арку. По данным СМИ, конфликт возник между коммунальщиками и противниками строительства дороги через территорию ТЦ. Сейчас полицейский кордон разделяет противников строительства дороги и коммунальщиков. Среди предпринимателей есть люди, получившие ожоги глаз от распыленных газовых баллончиков, а также те, кто был избит арматурой.