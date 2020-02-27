Коронавирус в Италии: МИД пока не собирается эвакуировать украинцев (КАРТА)https://racurs.ua/n134354-koronavirus-v-italii-mid-poka-ne-sobiraetsya-evakuirovat-ukraincev-karta.htmlРакурс
Эвакуация граждан Украины из Италии, которую охватила эпидемия коронавируса SARS-Cov-2, пока не планируется.
Консульская служба находится на постоянной связи с украинцами, которые находятся за рубежом, в том числе и в Италии. Об этом 27 февраля заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко в комментарии «Українським новинам».
На данный момент, об эвакуации из Италии украинцев, не идет, — отметил Коваленко и добавил, что все просьбы граждан Украины учитываются.
Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).
Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что коронавирусом в Италии заразилась 26-летняя украинка. Эта гражданка работает в итальянском городе Кремона, ее состояние некритичное. Женщина ездила на юг Италии, чтобы навестить родителей, проживающих в Чиленто.
В целом в Италии уже выявлено 453 случая инфицирования новым коронавирусом, 19 человек находятся в тяжелом состоянии. Еще 12 человек умерли, трое вылечились.