Коронавирус в Италии. Карта: Global Cases by Johns Hopkins CSSE

https://racurs.ua/n134354-koronavirus-v-italii-mid-poka-ne-sobiraetsya-evakuirovat-ukraincev-karta.html

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Эвакуация граждан Украины из Италии, которую охватила эпидемия коронавируса SARS-Cov-2, пока не планируется.

Консульская служба находится на постоянной связи с украинцами, которые находятся за рубежом, в том числе и в Италии. Об этом 27 февраля заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко в комментарии «Українським новинам».

На данный момент, об эвакуации из Италии украинцев, не идет, — отметил Коваленко и добавил, что все просьбы граждан Украины учитываются.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что коронавирусом в Италии заразилась 26-летняя украинка. Эта гражданка работает в итальянском городе Кремона, ее состояние некритичное. Женщина ездила на юг Италии, чтобы навестить родителей, проживающих в Чиленто.

В целом в Италии уже выявлено 453 случая инфицирования новым коронавирусом, 19 человек находятся в тяжелом состоянии. Еще 12 человек умерли, трое вылечились.