Коронавирус в Италии: в МИДе подтвердили заражение 26-летней украинки

Миром продолжает распространяться новый коронавирус, фото:

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Инфицирование коронавирусом 26-летней украинки в Италии подтвердили в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины.

Эта гражданка работает в Италии, ее состояние некритичен, отметил директор Департамента консульской службы МИДа Сергей Погорельцев, сообщает агентство «Укринформ».

По его словам, украинка, у которой обнаружили коронавирус, работает в северном итальянском городе Кремона (Ломбардия). Она ездила на юг Италии, чтобы навестить родителей, проживающих в Чиленто (провинция Салерно).

Сейчас украинка находится в инфекционном отделении больницы «Котуньо» в Неаполе, ее состояние некритично. На карантин поместили родственников, которых она навещала.

Положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой «Спалланцани» в Риме, — отметил Погорельцев.

Всего в Италии уже обнаружено 453 случая инфицирования новым коронавирусом, 19 человек находятся в тяжелом состоянии. 12 человек погибли, трое вылечились.

Всего в мире зафиксировано более 82,1 тыс. случаев инфицирования, более 2.7 тыс. человек умерли, в основном в китайской провинции Хубэй, которая является центром вспышки этого заболевания.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, случаи инфицирования коронавирусом SARS-Cov-2 уже зафиксировали на территории Дании и Эстонии.