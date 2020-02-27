Институт рака заинтересовал прокуратуру: стартовало расследование закупок в обход ProZorro

Прокуратура подозревает в растрате должностных лиц Института рака. Фото: zaxid.net

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Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту закупок Национального института рака в обход системы ProZorro.

В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по факту возможной растраты бюджетных средств при проведении государственных закупок должностными лицами Института рака, который подчиняется Министерству здравоохранения Украины. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что открыли уголовное производство по факту обнародованной в СМИ информации о хищениях в Институте рака. Тогда народный депутат опубликовал в медиа информацию, что руководство Национального института рака в обход процедуры открытых торгов заключает прямые договора по закупке продуктов питания с «нужными» поставщиками. Отмечалось, что при этом стоимость тендеров составляет допороговую сумму в 199 тыс. грн во избежание проведения онлайн аукционов через систему ProZorro, как того требует закон.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере) УК Украины.

Напомним, в январе прокуратура Киева направила в Голосеевский районный суд столицы обвинительный акт в отношении должностных лиц Национального института рака. По мнению следствия, они организовали преступную схему обогащения за счет онкобольных пациентов, в результате которого пострадали пять пациентов учреждения, которым был нанесен ущерб на сумму около 40 тыс. грн.