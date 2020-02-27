Інститут раку зацікавив прокуратуру: стартувало розслідування закупівель в обхід ProZorro

Прокуратура підозрює в розтраті посадових осіб Інституту раку. Фото: zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n134341-nezakonni-shemy-v-instytuti-raku-prokuratura-vidkryla-provadjennya-cherez-zakupivli-v-obhid.html

Ракурс

Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закупівель Національного інституту раку в обхід системи ProZorro.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час проведення державних закупівель службовими особами Інституту раку, що підпорядковується Міністерства охорони здоров’я України. Про це повідомила прес-служба столичної прокуратури.

У відомстві зазначили, що відкрили кримінальне провадження за фактом оприлюдненої в ЗМІ інформації про розкрадання в Інституті раку. Тоді народний депутат опублікував у медіа інформацію, що керівництво Національного інституту раку в обхід процедури відкритих торгів укладає прямі договори із закупівлі продуктів харчування з «потрібними» постачальниками. Зазначалося, що при цьому вартість тендерів становить допорогову суму у 199 тис. грн з метою уникнення проведення онлайн аукціонів через систему ProZorro, як того вимагає закон.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі) КК України.

Нагадаємо, у січні прокуратура Києва скерувала до Голосіївського районного суду столиці обвинувальний акт щодо посадовців Національного інституту раку. На думку слідства, вони організували злочинну схему збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів, в результаті якої постраждали п’ять пацієнтів закладу, котрим було завдано збитків на суму близько 40 тис. грн.