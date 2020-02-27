Чиновнику загрожує шість років в'язниці за видобуток криптовалюти на державних серверах. Фото: Cryptonomie

https://racurs.ua/ua/n134340-maynyv-na-derjavnyh-serverah-chynovnyku-zagrojuie-shist-rokiv-v-yaznyci-za-vydobutok-kryptovaluty.html

Ракурс

Майнінгом криптовалюти займався чиновник Державної судової адміністрації (ДСА), використовуючи службове обладнання. Він постане перед судом.

Обвинувачений IT-фахівець довгий час займав керівні посади в держпідприємстві «Інформаційні судові системи» при Державній судовій адміністрації України. Про це повідомляє прес-служба Прокуратури міста Києва.

За версією слідства, обвинувачений, користуючись службовим становищем, монетизував мережеве та системне обладнання, призначене для забезпечення сталого функціонування Єдиного держреєстру судових рішень, веб-порталу «Судова влада» та Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Зокрема, з січня по травень 2018 року за допомогою нелегального програмного забезпечення, встановленого посадовою особою, здійснювався незаконний видобуток електронних грошей (криптовалюти). Окрім того, на серверах ДСА підозрюваний розміщував та адміністрував сторонні сайти. За це він отримував грошову винагороду.

Досудове розслідування завершено. Підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі за статтею про незаконне втручання в роботу комп’ютерів і мереж, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення (ч. 1, 2 ст. 361 Кримінального кодексу України).

Як писав «Ракурс», раніше співробітники одного з підрозділів Львівської залізниці створили нелегальну ферму для майнінгу криптовалюти.