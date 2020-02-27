Чиновнику грозит шесть лет тюрьмы за добычу криптовалюты на государственных серверах. Фото: Cryptonomie

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Ракурс

Майнингом криптовалюты занимался чиновник Государственной судебной администрации (ГСА), используя служебное оборудование. Он предстанет перед судом.

Обвиняемый IT-специалист долгое время занимал руководящие должности в госпредприятии «Информационные судебные системы» при Государственной судебной администрации Украины. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры города Киева.

По версии следствия, обвиняемый, пользуясь служебным положением, монетизировал сетевое и системное оборудование, предназначенное для обеспечения устойчивого функционирования Единого госреестра судебных решений, веб-портала «Судебная власть» и Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

В частности, с января по май 2018 года с помощью вредоносного программного обеспечения, установленного должностным лицом, осуществлялась незаконная добыча электронных денег (криптовалюты). Кроме того, на серверах ГСА подозреваемый размещал и администрировал сторонние сайты. За это он получал денежное вознаграждение.

Досудебное расследование завершено. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы по статье о незаконном вмешательстве в работу компьютеров и сетей, распространении вредоносного программного обеспечения (ч. 1, 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины).

Как писал «Ракурс», ранее сотрудники одного из подразделений Львовской железной дороги создали нелегальную ферму для майнинга криптовалюты.