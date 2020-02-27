Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n134339-danilov-koronavirus-ne-zafiksuvaly-u-89-evakuyovanyh-ukrayinciv-z-uhanya.html

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Результати тестів евакуйованих з Китаю українців показали, що вони станом на 27 лютого не хворі на китайський коронавірус.

Жоден з 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, станом на сьогодні не інфіковані коронавірусом SARS-CoV-2. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає прес-служба відомства.

За словами посадовця, молекулярно-генетичні дослідження біологічного матеріалу, який брали у евакуйованих 22 лютого, на даний час не виявили коронавірус.

Наступного разу подібні аналізи збиратимуть у евакуйованих, які перебувають на карантині, 1 березня.

Як відомо, вчора заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що в евакуйованих громадян з Китаю у Нових Санжарах не зафіксовано підвищення температури.

Нагадаємо, 22 лютого у Нових Санжарах епідеміологи зібрали біологічний матеріал з носової порожнини українців та іноземців, які були евакуйовані з китайського міста Ухань. Зібрані аналізи перевіряли в одній із лабораторій Києва.