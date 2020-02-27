В Україні очікується штормовий вітер. Фото: Pexels

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Погода в Україні 27 лютого буде теплою, але дощовою та вітряною. Синоптики попереджають про штормовий вітер на півдні та сході країни.

У південних та східних областях країни очікуються пориви вітру до 15−20 м/с. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Штормовий вітер буде в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях, а також в Криму. Вітер до 20 м/с відповідає першому, жовтому, рівню небезпеки.

Рятувальники закликали бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Погода в Україні 27 лютого буде теплою, але похмурою. Вдень стовпчики термометрів покажуть 5−8° тепла на заході та до +15° на півдні. Майже по всій території країни пройдуть дощі.

Нагадаємо, раніше в Києві зафіксували новий температурний рекорд. 18 лютого середньодобова температура в Києві склала +5,9°.