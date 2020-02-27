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В Україні очікується штормовий вітер. Фото: Pexels
Погода в Україні: на півдні і сході очікується штормовий вітер (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n134338-pogoda-v-ukrayini-na-pivdni-i-shodi-ochikuietsya-shtormovyy-viter-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 27 лютого буде теплою, але дощовою та вітряною. Синоптики попереджають про штормовий вітер на півдні та сході країни.
У південних та східних областях країни очікуються пориви вітру до 15−20 м/с. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Штормовий вітер буде в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях, а також в Криму. Вітер до 20 м/с відповідає першому, жовтому, рівню небезпеки.
Рятувальники закликали бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Погода в Україні 27 лютого буде теплою, але похмурою. Вдень стовпчики термометрів покажуть 5−8° тепла на заході та до +15° на півдні. Майже по всій території країни пройдуть дощі.
Нагадаємо, раніше в Києві зафіксували новий температурний рекорд. 18 лютого середньодобова температура в Києві склала +5,9°.
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