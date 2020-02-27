В Украине ожидается штормовой ветер. Фото: Pexels

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Ракурс

Погода в Украине 27 февраля будет теплой, но дождливой и ветренной. Синоптики предупреждают о штормовом ветре на юге и востоке страны.

В южных и восточных областях страны ожидаются порывы ветра до 15−20 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Штормовой ветер будет в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях, а также в Крыму. Ветер до 20 м/с соответствует первому, желтому, уровню опасности.

Спасатели призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Погода в Украине 27 февраля будет теплой, но пасмурной. Днем столбики термометров покажут 5−8° тепла на западе и до +15° на юге. Почти по всей территории страны пройдут дожди.

Напомним, ранее в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд. 18 февраля среднесуточная температура в Киеве составила +5,9°.