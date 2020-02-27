Коронавирус ширится Европой. Карта: google.com/maps

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Новый коронавирус SARS-Cov-2 впервые зафиксировали на территории Дании и Эстонии.

В Эстонии опасным вирусом заразился иностранец, который живет в стране на постоянной основе. Мужчина вернулся из Ирана 26 февраля. Сейчас он находится в изоляции. Это первый случай заражения коронавирусом в Эстонии. Об этом 27 февраля сообщает BNO News в своем Twitter.

Первого инфицированного китайским коронавирусом обнаружили и в Дании. Зараженный недавно вернулся в страну после отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии. Сейчас он находится на домашнем карантине.

Новый случай заражения сегодня обнаружили в Ираке, еще одна смерть зафиксирована в Южной Корее. Сообщается о 334 новых зараженных в Южной Корее. В США коронавирус зафиксировали у одного лица на территории штата Калифорния.

Агентство Yonhap со ссылкой на представителя правительства Северной Кореи пишет, что границы КНДР будут закрытыми до тех пор, пока не появятся эффективные способы диагностики и лечения коронавируса.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, китайским коронавирусов заболела украинка в Италии. Это первый случай инфицирования среди украинцев. 26-летняя украинская девушка из Кремоны в Ломбардии, где она живет и работает, почувствовала недомогание после нескольких дней отдыха в Монтано-Антилии.