Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n134336-koronavirus-v-germanii-epidemiya-v-evrope-vse-bolshe-zabolevshih-pogibli-2-8-tys-chelovek.html

Ракурс

Коронавирус в Китае стал причиной смерти уже 2 тыс. 801 человека. Больше всего людей погибло в провинции Хубэй — 2 тыс. 641 человек. Общее количество зараженных — более 82 тыс.

В то же время почти 33 тыс. удалось вылечить от коронавируса. Их выписали из больниц. Об этом свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Почти все смерти от коронавируса зафиксированы в Китае, большинство из них — в провинции Хубэй, которая стала центром распространения вируса. Еще 19 смертельных случаев — в Иране, 13 — в Южной Корее, 12 — в Италии, три — в Японии, два — во Франции, по одному — на Филиппинах и Тайване.

За пределами Китая зафиксировано более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Больше из них — в Южной Корее. В четверг, 27 февраля, в Южной Корее зафиксировали тринадцатую смерть в стране от коронавируса. Количество заболевших коронавирусом в стране возросло до 1595 человек.

Помимо Китая и Южной Кореи, больше всего зараженных — в Италии (453), Японии (189), Иране (139), Сингапуре (93), Гонконге (91), Соединенных Штатах (60).

О первых случаях инфицирования коронавирусом сообщили в Дании и Норвегии. В Германии объявили об эпидемии коронавируса. Там насчитывается уже 27 случаев инфицирования, 12 из них обнаружили за последние сутки. Одна из зараженных — воспитательница в детском саду. Все дети и родители теперь не должны выходить из дома.

В Иране тем временем из-за вспышки коронавируса закрыли все школы минимум на десять дней, а в США подумывают над ограничением путешествий в и из Италии и Южной Кореи.

Также в США сообщили о первом в стране случае передачи вируса от человека к человеку, который не был в эпицентре распространения коронавируса.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, ранее стало известно, китайским коронавирусом заболела украинка в Италии. Это первый случай инфицирования среди украинцев.