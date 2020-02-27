Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n134336-koronavirus-v-nimechchyni-epidemiya-v-ievropi-vse-bilshe-hvoryh-zagynuly-2-8-tys-osib-karta.html

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Коронавірус в Китаї став причиною смерті вже 2 тис. 801 людини. Найбільше людей загинуло в провінції Хубей — 2 тис. 641 осіб. Загальна кількість заражених — понад 82 тис.

Водночас майже 33 тис. вдалося вилікувати від коронавірусу. Їх виписали з лікарень. Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

Майже всі смерті від коронавірусу зафіксовані в Китаї, більшість з них — в провінції Хубей, яка стала центром поширення вірусу. Ще 19 смертельних випадків — в Ірані, 13 — в Південній Кореї, 12 — в Італії, три — в Японії, два — у Франції, по одному — на Філіппінах і Тайвані.

За межами Китаю зафіксовано понад 3 тис. випадків зараження коронавірусом. Більшість з них — в Південній Кореї. У четвер, 27 лютого, в Південній Кореї зафіксували тринадцяту смерть від коронавірусу. Кількість хворих коронавірусом в країні зросла до 1595 осіб.

Окрім Китаю та Південної Кореї, найбільше заражених — в Італії (453), Японії (189), Ірані (139), Сінгапурі (93), Гонконгу (91), Сполучених Штатах (60).

Про перші випадки інфікування коронавірусом повідомили в Данії і Норвегії. У Німеччині оголосили про епідемію коронавірусу. Там налічується вже 27 випадків інфікування, 12 з них виявили за останню добу. Одна із заражених — вихователька в дитячому садку. Всі діти і батьки тепер не повинні виходити з дому.

В Ірані тим часом через спалах коронавірусу закрили всі школи мінімум на десять днів, а в США подумують над обмеженням подорожей в та з Італії та Південної Кореї.

Також в США повідомили про перший в країні випадок передачі вірусу від людини до людини, яка не була в епіцентрі поширення коронавірусу.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, раніше стало відомо, китайським коронавірусом захворіла українка в Італії. Це перший випадок інфікування серед українців.