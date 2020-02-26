Коронавірус у Європі: карта поширення та останні новини про COVID-19

https://racurs.ua/ua/n134303-koronavirus-u-ievropi-ostanni-novyny-pro-poshyrennya-covid-19-karta-video.html

Ракурс

Спалах коронавірусу у Європі та інших країнах поза межами материкового Китаю викликав серйозні побоювання у директора Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедроса Адханома Гебрейесуса, оскільки «світ до цього не готовий». За останньою інформацією, в Китаї заразилося понад 78 тис. осіб, 2,7 тис. померло. Втім, зараз у Піднебесній зафіксовано скорочення кількості інфікованих та летальних випадків на відміну від країн Європи, зокрема Італії, де епідемія лише набирає обертів.

«Ракурс» стежить за поширенням коронавірусу у Європі.

Коронавірус в Італії

13.50 — 26 лютого: Станом на середу в країні виявлено 32 нових випадки інфікування. Загалом чисельність хворих сягнула 374 осіб (зокрема і четверо дітей), 12 людей померло. За поширенням китайського коронавірусу Італія вийшла на перше місце в ЄС.

12.00 — 26 лютого: Усі померлі від COVID-19 в Італії були літніми людьми (у віці 62−84 років), котрі мали серйозні проблеми зі здоров’ям. Відомо, що у декількох випадках коронавірус виявили вже посмертно.

25 лютого: Експерти не виключають, що спалах захворювання в Італії, а також стрімке розповсюдження коронавірусу на сусідні європейські країни пов’язане з авіаперевезеннями. Водночас, у багатьох аеропортах зараз здійснюють температурний скрінінг усіх пасажирів. Разом з тим, вчора та сьогодні стало відомо про інфікованих громадян Австрії, Хорватії, Швейцарії, Алжиру та Бразилії, котрі нещодавно повернулися з Італії.

Ми говоримо про вірус, який не дотримується кордонів, — заявив міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца.

23 лютого: На півночі країни понад 10 населених пунктів були переведені на карантин. В’їзд до цих міст відбувається лише за спецдозволом, порушників обіцяють карати. За словами італійського прем'єра Джузеппе Конте, карантин триватиме два тижні.

Коронавірус у Греції

12.00 — 26 лютого: Греція повідомила про перший випадок коронавірусу у північному портовому місті Салоніки. Влада підтвердила, що 38-річна пацієнтка нещодавно побувала на півночі Італії. Міністерство охорони здоров’я країни у коментарі Reuters зазначило, що жінка з легкими симптомами хвороби перебуває в хорошому стані та під постійним спостереженням. Влада також відстежує людей, з якими вона контактувала. Родину пацієнтки ізолюють для проходження карантину.

Коронавірус в Німеччині

10.00 — 26 лютого: У Німеччині один хворий на COVID-19 перебуває у критичному стані. Також у двох федеральних землях — про Північний Рейн-Вестфалію на заході та Баден-Вюртемберг на півдні — зареєстровано перші випадки інфікування коронавірусом. Зокрема, коронавірус виявили у чоловіка та жінки, яким понад 50 років, з міста Еркеленц, поблизу кордону з Нідерландами. Відомо, що подружжя часто подорожує по роботі. У якості запобіжного заходу місцева влада закрила дитячі садки та школи. Зараження у Баден-Вюртемберзі виявили у 25-річного чоловіка, який повернувся з поїздки до Мілану.

Раніше у Німеччині зафіксували 16 інфікованих на коронавірус. Щонайменше одного з них вже виписали з лікарні. Тоді вірус поширився у місті Штарнберг, де співробітники компанії Webasto заразилися від колеги, яка прибула з Китаю.

Коронавірус у Румунії

10.30 — 26 лютого: Міністерство внутрішніх справ Румунії заявило, що зараз у країні немає підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Однак принаймні 32 особи проходять тестування, а ще 26 перебувають на карантині.

25 лютого: Мешканці Румунії почали масово спустошувати полиці великих супермаркетів у відповідь на заклик «не панікувати». Влада країни повідомила про наявність спеццентрів для карантину, де можна розмістити 3559 осіб. У вівторок також стало відомо, що в Італії госпіталізували з коронавірусом 71-річного чоловіка, який повернувся з Румунії.

24 лютого: Влада Румунії заявила, що всі ті, хто приїхав до країни з півночі Італії, будуть відправлені на 14-денний карантин.

Коронавірус у Франції

12.00 — 26 лютого: У Франції зафіксували першу смерть від коронавірусу, а також три нових випадки зараження. Про це заявило Міністерство охорони здоров’я країни. Ще один інфікований пацієнт — 55-річний француз перебуває у важкому стані в реанімації в Ам'єні, а третій — 36-річний чоловік, який нещодавно повернувся з Італії, госпіталізований у Страсбурзі. Окрім цього, у Франції підтвердили 17 випадків інфікування COVID-19. Раніше ця хвороба забрала життя 60-річного чоловіка. А першою жертвою коронавірусу у Європі був 80-річний китайський турист, який помер у середині лютого. Загальна кількість летальних випадків за межами Китаю зросла до 50.

Коронавірус в Австрії

12.40 — 26 лютого: В Австрії померла 56-річна італійська туристка, проводяться медичні дослідження на новий коронавірус. Жінка приїхала з північного італійського регіону Фріулі-Венеція-Джулія і відпочивала на курорті Бад Кляйнкірххайм на півночі землі Каринтія. Готель, де проживала жінка, ізольовано, гостям не дозволяють залишати будівлю. Австрійська влада відновлює маршрут пересування жінки.

25 лютого: Коронавірус виявили у молодої італійської пари, яка живе в місті Інсбрук в Тіролі. Відомо, що один із членів подружжя працював у готелі, який зараз закрито на карантин.

Коронавірус в Іспанії

14.00 — 26 лютого: Іспанія повідомила про два перші випадки захворювання на коронавірус на материковій частині країни — у Мадриді. Згодом ще один випадок сьогодні офіційно підтвердили у Каталонії.

25 лютого: На курортному острові Тенеріфе, де розташовано багато готелів, близько тисячі постояльців одного з готельних комплексів ізольовані, оскільки у одного з них — італійського лікаря — виявили коронавірус. Згодом стало відомо, що кількість інфікованих зросла до чотирьох, зокрема у ще двох італійців діагностували COVID-19. Сотні гостей продовжують залишатися у своїх готельних кімнатах на карантині.

Коронавірус в Британії

25 лютого: У Великій Британії учнів, які повернулися до шкіл після відпочинку на півночі Італії, відправляють додому. Уряд готує нові рекомендації для тих, хто планує поїздки до Італії. Разом з тим, міністр охорони здоров’я Метт Хенкок заявив, що влада наразі припинятиме авіасполучення з Італією, куди щороку їздять близько трьох мільйонів британців.

Подивіться на Італію, там перестали приймати літаки з Китаю, а тепер ця країна постраждала найбільше в Європі, — сказав Хенкок.

Водночас тисячі британців стикаються з обстеженнями на наявність коронавірусу на тлі побоювань, що кількість підтверджених випадків інфікування зростатиме. Особливо підігрів ситуацію урядовий звіт, у якому не виключили ймовірність інфікування 80% британців.

Коронавірус у Швейцарії

25 лютого: Влада Швейцарії повідомила, літній чоловік з кантону Тічино на кордоні з Італією заразився вірусом в Мілані, і зараз його ізольовано.

24 лютого: Швейцарія повідомила про намір забезпечити епідеміологічний контроль майже 70 тис. італійців, які щодня в’їжджають в країну.

Нагадаємо, що перші випадки інфікування коронавірусом в Європі зафіксували: 24 січня у Франції, 27 січня — у Німеччині, 29 січня — у Фінляндії, 30 січня — в Італії, 31 січня — у Великій Британії. У лютому перші випадки COVID-19 офіційно підтвердила влада Іспанії (у Мадриді та на Канарських островах), Швеції, Бельгії (громадяни країни заразилися під час подорожі на круїзному лайнері Diamond Princess), а також Австрії, Хорватії та Швейцарії. У Румунії нині триває перевірка на ймовірність інфікування коронавірусом.