Коронавирус в Европе: карта распространения и все последние новости о COVID-19

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Ракурс

Вспышка коронавируса в Европе и других странах за пределами материкового Китая вызвала серьезные опасения у директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, поскольку в ВОЗ считают, что «мир к этому не готов». Согласно последней информации, в Китае заразились свыше 78 тыс. человек, 2,7 тыс. умерли. Однако сейчас в Поднебесной зафиксировано сокращение количества инфицированных и летальных случаев в отличие от Европы, в частности Италии, где эпидемия только набирает обороты.

«Ракурс» следит за распространением коронавируса в Европе.

Коронавирус в Италии

13.50 — 26 февраля: По состоянию на среду в стране выявлено 32 новых случая инфицирования. Всего численность заболевших выросла до 374 человек (в том числе и четверых детей), 12 человек умерли. Италия вышла на первое место в ЕС из-за стремительного распространения китайского коронавируса.

12.00 — 26 февраля: Все умершие от COVID-19 в Италии были пожилыми людьми (в возрасте 62−84 лет), у которых ранее были диагностированы серьезные проблемы со здоровьем. Известно, что в нескольких случаях коронавирус выявили уже посмертно.

25 февраля: Эксперты не исключают, что вспышка заболевания в Италии, а также стремительное распространение коронавируса на соседние европейские страны связана с авиаперевозками. В то же время, во многих аэропортах сейчас осуществляют температурный скрининг всех пассажиров. Вместе с тем, вчера и сегодня стало известно об новых случаях заболевания граждан Австрии, Хорватии, Швейцарии, Алжира и Бразилии, которые недавно вернулись из Италии.

Мы говорим о вирусе, у которого нет границ, — заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

23 февраля: На севере страны свыше 10 населенных пунктов были переведены на карантинный режим. Въезд в эти города возможен только по спецразрешению, нарушителей обещают наказывать. По словам итальянского премьера Джузеппе Конте, карантин продлится две недели.

Коронавирус в Греции

12.00 — 26 февраля: Греция сообщила о первом случае коронавируса в северном портовом городе Салоники. Власти подтвердили, что 38-летняя пациентка недавно побывала на севере Италии. Министерство здравоохранения страны в комментарии Reuters отметило, что женщина с легкими симптомами болезни находится в хорошем состоянии и под постоянным наблюдением. Власти также отслеживает людей, с которыми она контактировала. Семью пациентки изолируют для прохождения карантина.

Коронавирус в Германии

10.00 — 26 февраля: В Германии один заболевший COVID-19 находится в критическом состоянии. Также в двух федеральных землях — в Северный Рейн-Вестфалии на западе и Баден-Вюртемберге на юге — зарегистрированы первые случаи инфицирования коронавирусом. В частности, коронавирус обнаружили у мужчины и женщины, которым за 50 лет, из города Эркеленц, близ границы с Нидерландами. Известно, что супруги часто путешествуют по работе. В качестве меры пресечения местные власти закрыли детские сады и школы. Коронавирус в Баден-Вюртемберге обнаружили у 25-летнего мужчины, который вернулся из поездки в Милан.

Ранее в Германии зафиксировали 16 инфицированных коронавирус. По меньшей мере одного из них уже выписали из больницы. Тогда вирус распространился в городе Штарнберг, где сотрудники компании Webasto заразились от коллеги, прибывшей из Китая.

Коронавирус в Румынии

10.30 — 26 февраля: Министерство внутренних дел Румынии заявило, что сейчас в стране нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Однако по крайней мере 32 человека проходят тестирование, а еще 26 — помещены на карантин.

25 февраля: Жители начали массово опустошать полки крупных супермаркетов в ответ на призыв «не паниковать». Власти страны сообщили о наличии спеццентром для карантина, где можно разместить 3559 человек. Во вторник также стало известно, что в Италии госпитализировали с коронавирусом 71-летнего мужчину, который вернулся из Румынии.

24 февраля: Власти Румынии заявили, что все те, кто приехал в страну с севера Италии, будут отправлены на 14-дневный карантин.

Коронавирус во Франции

12.00 — 26 февраля: Во Франции зафиксировали первую смерть от коронавируса, а также три новых случая заражения. Об этом заявило Министерство здравоохранения страны. Еще один инфицированный пациент — 55-летний француз находится в тяжелом состоянии в реанимации в Амьене, а третий — 36-летний мужчина, недавно вернувшийся из Италии, госпитализирован в Страсбурге. Кроме этого, во Франции подтвердили 17 случаев инфицирования COVID-19. Ранее эта болезнь унесла жизни 60-летнего мужчины. А первой жертвой коронавируса в Европе был 80-летний китайский турист, который умер во Франции в середине февраля. Общее количество летальных случаев за пределами Китая возросло до 50.

Коронавирус в Австрии

15.00 — 26 февраля: В Вене один из сотрудников ООН госпитализирован с подозрением на коронавирус.

12.40 — 26 февраля: В Австрии умерла 56-летняя итальянская туристка. Женщина приехала из северного итальянского региона Фриули-Венеция-Джулия и отдыхала на курорте Бад Кляйнкирххайм на севере земли Каринтия. Отель, где проживала женщина, изолирован, гостям не позволяют покидать здание. Австрийские власти восстанавливает маршрут передвижения женщины.

25 февраля: Коронавирус обнаружили у молодой итальянской пары, которая живет в городе Инсбрук в Тироле. Известно, что один из супругов работал в отеле, который сейчас закрыт на карантин.

Коронавирус в Испании

14.00 — 26 февраля: Испания сообщила о двух первых случаях заболевания коронавирусом на материковой части страны — в Мадриде. Позже еще один случай сегодня официально подтвердили в Каталонии.

25 февраля: На курортном острове Тенерифе, где расположено много отелей, около тысячи постояльцев одного из гостиничных комплексов изолированы, поскольку у одного из них — итальянского врача — обнаружили коронавирус. Впоследствии число инфицированных возросло до четырех, в частности у еще двух итальянцев диагностировали COVID-19. Сотни гостей продолжают оставаться в своих гостиничных номерах на карантине.

Коронавирус в Британии

25 февраля: В Великобритании учеников, вернувшихся в школы после отдыха на севере Италии, отправляют домой. Правительство готовит новые рекомендации для тех, кто планирует поездки в Италию. Вместе с тем, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что власти пока не намерены прекращать авиасообщение с Италией, куда ежегодно ездят около трех миллионов британцев.

Посмотрите на Италию, там перестали принимать самолеты из Китая, а теперь эта страна пострадала больше всего в Европе, — сказал Хэнкок.

В то же время тысячи британцев проходят обследование на наличие коронавируса на фоне опасений, что число подтвержденных случаев инфицирования существенно вырастет. «Подогревает» ситуацию и правительственный отчет, в котором не исключили вероятность инфицирования 80% британцев.

Коронавирус в Швейцарии

25 февраля: Власти Швейцарии сообщили, что пожилой мужчина из кантона Тичино на границе с Италией заразился вирусом в Милане, сейчас его изолировали.

24 февраля: Швейцария сообщила о намерении обеспечить эпидемиологический контроль для почти 70 тыс. итальянцев, которые ежедневно въезжают в страну.

Напомним, что первые случаи инфицирования коронавирусом в Европе зафиксировали: 24 января во Франции, 27 января — в Германии, 29 января — в Финляндии, 30 января — в Италии

31 января — в Великобритании. В феврале первые случаи COVID-19 официально подтвердили власти Испании (в Мадриде и на Канарских островах), Швеции, Бельгии (граждане страны заразились во время путешествия на круизном лайнере Diamond Princess), а также Австрии, Хорватии и Швейцарии. В Румынии сейчас идет проверка на предмет инфицирования коронавирусом.