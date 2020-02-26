Самосожжение на Банковой: появилась новая информация об инциденте под Офисом президента, скриншот трансляции

https://racurs.ua/n134302-samosojjenie-na-bankovoy-poyavilas-novaya-informaciya-ob-incidente-pod-ofisom-prezidenta.html

Ракурс

Человек, который совершил попытку самосожжения под стенами Офиса президента в Киеве не участвовал в митинге медицинских работников.

В Офисе президента заявили, что на Банковой он появился за несколько минут до поджога. Полиция устанавливает личность мужчины. По предварительным данным, он живет в Сумской области и у него были проблемы с местными властями.

Телеграм-каналы написали, что пытался совершить акт самосожжения Александр Бурлаков из села Новоивановка Сумской области. Он объяснил свой поступок тем, что стал жертвой земельной аферы. Ему не позволили распаевать землю, а документы украли.

Бурлаков после того, как ему оказали помощь, сообщил, что ходил по кабинетам чиновников, но ему никто не помог. Мужчина получил ожоги легкой степени, его увезли на «скорой» и больницу.

Напомним, что изначально считалось, что самосожжение совершил один из участников акции протеста против медицинской реформы.