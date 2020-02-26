Самоспалення на Банковій: з’явилася нова інформація про інцидент під Офісом президента, скріншот трансляції

https://racurs.ua/ua/n134302-samospalennya-na-bankoviy-z-yavylasya-nova-informaciya-pro-incydent-pid-ofisom-prezydenta.html

Ракурс

Чоловік, який вчинив спробу самоспалення під стінами Офісу президента у Києві не брав участі у мітингу медичних працівників.

В Офісі президента заявили, що на Банковій він з’явився за кілька хвилин до підпалу. Поліція встановлює особу чоловіка. За попередніми даними, він мешкає на Сумщині та мав проблеми з місцевою владою.

Телеграм-канали написали, що намагався вчинити акт самоспалення Олександр Бурлаков з села Новоіванівка Сумської області. Він пояснив свій вчинок тим, що став жертвою земельної афери. Йому не дозволили розпаювати землю, а документи вкрали.

Бурлаков після того, як йому надали допомогу, повідомив, що ходив по кабінетах чиновників, але йому ніхто не допоміг.

Чоловік отримав опіки легкого ступеня, його повезли «швидкою» і лікарню.

Нагадаємо, що спочатку вважалося, що самоспалення вчинив один з учасників акції протесту проти медичної реформи.