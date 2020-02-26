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Ракурс
Самоспалення на Банковій: з’явилася нова інформація про інцидент під Офісом президента, скріншот трансляції

Самоспалення на Банковій: з’явилася нова інформація про інцидент під Офісом президента

26 лют 2020, 14:11
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Чоловік, який вчинив спробу самоспалення під стінами Офісу президента у Києві не брав участі у мітингу медичних працівників.

В Офісі президента заявили, що на Банковій він з’явився за кілька хвилин до підпалу. Поліція встановлює особу чоловіка. За попередніми даними, він мешкає на Сумщині та мав проблеми з місцевою владою.

Телеграм-канали написали, що намагався вчинити акт самоспалення Олександр Бурлаков з села Новоіванівка Сумської області. Він пояснив свій вчинок тим, що став жертвою земельної афери. Йому не дозволили розпаювати землю, а документи вкрали.

Бурлаков після того, як йому надали допомогу, повідомив, що ходив по кабінетах чиновників, але йому ніхто не допоміг.

Чоловік отримав опіки легкого ступеня, його повезли «швидкою» і лікарню.

Нагадаємо, що спочатку вважалося, що самоспалення вчинив один з учасників акції протесту проти медичної реформи.

Джерело: Ракурс


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