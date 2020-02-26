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Ракурс
Самоспалення у Києві: учасник протестів підпалив себе біля офісу Зеленського, скріншот трансляції

Учасник протестів проти медреформи підпалив себе біля офісу Зеленського (ФОТО, ВІДЕО)

26 лют 2020, 13:21
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Учасник акції протесту проти медичної реформи підпалив себе біля Офісу президента. На Банковій до нього швидко підбігли медики та правоохоронці. Вогонь швидко загасили, але чоловік отримав важкі опіки.

У нас є влада в цій країні? Я добре почуваюся… Як можна так жити, ось до чого нас довели, — промовляв учасник акції протесту на Банковій, коли вогонь на ньому загасили.

Самоспалення у Києві, скріншот

Самоспалювання у Києві на Банковій, скріншот трансляції

Сьогодні в києві проходАкція розпочалася вранці на Майдані Незалежності. Мітинг організували мітинг проти некоректно організованої медичної реформи. Активісти — медичні працівники.

До влади протестувальники мають низку вимог. Кажуть: через оптимізацію медзакладів на вулицях будуть ходити інфіковані на туберкульоз. Оптимізацію ж називають ліквідацією.

Самоспалювання у Києві на Банковій, скріншот трансляції

Також одна з вимог проетсту — гідна заробітна плата та припинення скорочення медперсоналу. Зокрема, учасники вимагають пояснень щодо долі медичних закладів, які не зможуть підписати контракт із Національною службою здоров’я України — це друга ланка реформи. Нагадаємо, що другий етап медреформи стартує 1 квітня.

Самоспалення у Києві: учасник протестів проти медреформи підпалив себе біля офісу Зеленського, скріншот трансляції

Джерело: Ракурс


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