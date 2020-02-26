Самосожжение в Киеве: участник протестов против медреформы поджег себя у офиса Зелинского, скриншот трансляции

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Участник акции протеста поджег себя у Офиса президента. На Банковой к нему быстро подбежали медики и правоохранители. Огонь быстро потушили, но человек получил тяжелые ожоги.

У нас есть власть в этой стране? Я хорошо чувствую… Как можно так жить, вот к чему нас довели, — говорил участник акции протеста на Банковой, когда огонь на нем потушили.

Сегодня в Киеве проходит акция протеста против проведения реформы медицины. Она началась утром на Майдане. Митинг организовали митинг против некорректно организованной медицинской реформы. Активисты — медицинские работники.

Также одно из требований проетста — достойная заработная плата и прекращение сокращения медперсонала. В частности, участники требуют объяснений относительно судьбы медицинских учреждений, которые не смогут подписать контракт с Национальной службой здоровья Украины — это второе звено реформы.