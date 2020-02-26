Міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n134301-glavy-mzs-normandskoyi-chetvirky-zustrinutsya-u-berezni-prystayko.html

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Зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн «нормандської четвірки» планується через місяць.

Наразі ведеться робота на всіх рівнях і в тому числі на рівні радників лідерів України, Росії, Німеччини і Франції. Зустріч глав МЗС може відбутися орієнтовно наприкінці березня. Про це 26 лютого заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає УНІАН.

Ми плануємо зустріч міністрів закордонних справ всіх чотирьох країн. Плануємо зустріч також для підготовки зустрічі лідерів в «нормандському форматі». Ми планували з німецьким колегою десь за місяць. Для цього зберемо міністрів Росії і Франції — всі разом зустрінемося. І зможемо зрозуміти, як ми просуваємося, і що ми готуємо лідерам для зустрічі, — зазначив міністр.

Пристайко додав, що на сьогоднішній день Москва не висуває вимог для проведення зустрічі лідерів країн «нормандcького формату».

Нагадаємо, Росія висунула нові умови проведення «нормандського саміту» лідерів Німеччини, Франції, України та РФ в Берліні. Про нього домовилися у грудні минулого року у Парижі, але глава російської дипломатії Сергій Лавров заявив, що твердження про проведення саміту «четвірки» в квітні є «не більше ніж побажаннями».