Министр иностранных дел Вадим Пристайко. Фото: liga.net

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Встреча глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» планируется через месяц.

Сейчас ведется работа на всех уровнях и в том числе на уровне советников лидеров Украины, России, Германии и Франции. Встреча глав МИД может состояться ориентировочно в конце марта. Об этом 26 февраля заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает УНИАН.

Мы планируем встречу министров иностранных дел всех четырех стран. Планируем встречу также для подготовки встречи лидеров в «нормандском формате». Мы планировали с немецким коллегой где-то за месяц. Для этого соберем министров России и Франции — все вместе встретимся. И сможем понять, как мы продвигаемся, и что мы готовим лидерам для встречи, — отметил министр.

Пристайко отметил, что на сегодняшний день Москва не выдвигает требований для проведения встречи лидеров стран «нормандского формата».

Напомним, Россия выдвинула новые условия проведения «нормандского саммита» лидеров Германии, Франции, Украины и РФ в Берлине. О нем договорились в декабре прошлого года в Париже, но глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что утверждения о проведении саммита «четверки» в апреле является «не более чем пожеланиями».