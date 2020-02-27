Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n134334-v-ukrayinky-v-italiyi-diagnostuvaly-koronavirus-zmi-karta.html

Ракурс

Китайським коронавірусів захворіла українка в Італії. Це перший випадок інфікування серед українців.

26-річна українська дівчина із Кремони в Ломбардії, де вона живе і працює, відчула нездужання після декількох днів відпочинку в Монтано-Антилії. Вона пішла в лікарню, де їй підтвердили позитивний результат на коронавірус. Про це повідомляє італійське видання Fanpage.

Видання зазначає, що наявність коронавірусу має бути повторно підтверджено Римським інститутом Спалланцані. Всі ті, хто вступав в контакт з дівчиною, перш за все сім’я, яка супроводжувала її в лікарню, були поміщені на карантин.

Як повідомила журналіст Stranieriinitalia Мар’яна Сороневич на своїй сторінці в Facebook, стан здоров’я українки не критичний. Дівчину перевели в інфекційну лікарню Котуньо в Неаполі.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп з фракції «Голос» Олександра Устинова стверджує, що Україна збирається закуповувати тест-системи російського походження, що не перевірялися на заражених коронавірусом.