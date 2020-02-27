Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n134334-u-ukrainki-v-italii-diagnostirovali-koronavirus-smi-karta.html

Ракурс

Китайским коронавирусом заболела украинка в Италии. Это первый случай инфицирования среди украинцев.

26-летняя украинская девушка из Кремоны в Ломбардии, где она живет и работает, почувствовала недомогание после нескольких дней отдыха в Монтано-Антилии. Она отправилась в больницу, в которой ей подтвердили положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает итальянское издание Fanpage.

Издание отмечает, что наличие коронавируса должно быть повторно подтверждено Римским институтом Спалланзани. Все те, кто вступал в контакт с девушкой, прежде всего семья, которая сопровождала ее в больницу, были помещены в карантин.

Как сообщила журналист Stranieriinitalia Марьяна Сороневич на своей странице в Facebook, состояние здоровья украинки не критическое. Девушку перевели в инфекционную больницу Котуньо в Неаполе.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп из фракции «Голос» Александра Устинова утверждает, что Украина собирается закупать тест-системы российского происхождения, которые не проверялись на зараженных коронавирусом.