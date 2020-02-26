Новый коронавирус. Фото: Известия

https://racurs.ua/n134329-novyy-koronavirus-ukraincev-hotyat-proveryat-test-sistemami-rossiyskogo-proishojdeniya-nardep.html

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Новый коронавирус весьма сложно поддается диагностики и для подтверждения SARS-CoV-2 необходимы специальные тест-системы. Нардеп из фракции «Голос» Александра Устинова утверждает, что Украина собирается закупать тест-системы российского происхождения, которые не проверялись на зараженных коронавирусом.

Свое расследование Устинова опубликовала в Facebook.

Нардеп утверждает, что в решении СНБО написано название компании, у которой собираются закупать тест-системы для проверки украинцев на коронавирус, якобы украинского происхождения.

По мнению Устиновой, в решении специально допущены ошибки в названии компании и фамилии руководителя. Так, вместо ДиАген написали ДиОген, а вместо ЯрИш — ЯрОш.

Устинова считает, что компания, у которой закупаются тест-системы, не имеет никакого отношения к их производству. Компанией «ДиАген» владеет компания «Редвуд ЛТД», которая была создана несколько лет назад. Она зарегистрирована на подставное лицо — доверенное лицо бывшего директора юридического департамента российской компании «Евросеть» Татьяны Звездогляд.

По информации Устиновой, настоящие бенефициары компании из России с понедельника уже находятся в Украине. Данный вопрос курирует заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев, который в свое время был соратником Николая Азарова.

Нардеп утверждает, что больницы в регионах Украины уже получили письма от компании о готовности продавать тест-системы по 6 тыс. грн и реагенты российского происхождения «Реверта — L» и «РИБО-преп», производства компании AmpliSens (РФ).

Устинова утверждает, что данные тест-системы не проверялись на инфицированных пациентах, так как таковых пока не обнаружено, а зарубежные партнеры образцы для тестирования пока не предоставили.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).