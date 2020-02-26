Новый коронавирус. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n134328-novyy-koronavirus-ukrainec-prosit-pravitelstvo-evakuirovat-ego-iz-uhanya-video.html

Ракурс

Новый коронавирус впервые был зафиксирован в Ухане, поэтому перемещение всех лиц, которые находятся в этом китайском городе, жестко контролируется. Украинец по имени Слава не был эвакуирован из Уханя 20 февраля из-за высокой температуры. Но сейчас парень чувствует себя хорошо и хочет вернуться в Украину.

С просьбой об эвакуации он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру иностранных дел Вадиму Пристайко и посольству Украины в Китае. Слава опубликовал в соцсетях видеообращение.

«Крім дівчини з собачкою, в Ухані є ще троє українців, яких не евакуювали до України»: Слава — один із них. Через підвищену температуру 20 лютого він мусив залишитися в Китаї. Три аналізи показали, що в нього немає коронавірусу. Хлопець просить евакуювати його на батьківщину pic.twitter.com/GufMM3NJsq — hromadske (@HromadskeUA) February 26, 2020

Украинец заявил, что на момент эвакуации у него была повышенная температура, поэтому эму запретили подниматься на борт самолета. Ему пришлось остаться в Ухане — эпицентре коронавируса.

После трех анализов коронавирус у Славы не подтвердился и сейчас он чувствует себя хорошо.

Украинец заявил, что он постоянно находится на связи с украинским посольством, но ему не могут предоставить никакой конкретной информации относительно эвакуации из Уханя.

Зато в посольстве уточнили, что Слава не сможет самостоятельно покинуть территорию Китая, а лишь с помощью посольства Украины.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).