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Ракурс
Новый коронавирус. Фото: РИА Новости

Новый коронавирус: украинец просит правительство эвакуировать его из Уханя (ВИДЕО)

26 фев 2020, 21:00
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Новый коронавирус впервые был зафиксирован в Ухане, поэтому перемещение всех лиц, которые находятся в этом китайском городе, жестко контролируется. Украинец по имени Слава не был эвакуирован из Уханя 20 февраля из-за высокой температуры. Но сейчас парень чувствует себя хорошо и хочет вернуться в Украину.

С просьбой об эвакуации он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру иностранных дел Вадиму Пристайко и посольству Украины в Китае. Слава опубликовал в соцсетях видеообращение.

Украинец заявил, что на момент эвакуации у него была повышенная температура, поэтому эму запретили подниматься на борт самолета. Ему пришлось остаться в Ухане — эпицентре коронавируса.

После трех анализов коронавирус у Славы не подтвердился и сейчас он чувствует себя хорошо.

Украинец заявил, что он постоянно находится на связи с украинским посольством, но ему не могут предоставить никакой конкретной информации относительно эвакуации из Уханя.

Зато в посольстве уточнили, что Слава не сможет самостоятельно покинуть территорию Китая, а лишь с помощью посольства Украины.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Источник: Ракурс


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