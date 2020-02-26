Земельная реформа. Фото: Личный счет

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Земельная реформа неоднозначно воспринимается в обществе. Многие украинцы опасаются, что после открытия рынка земли они потеряют свои паи. Эти страхи попытался развеять уполномоченный президента Украины по вопросам земли Роман Лещенко.

Чиновник дал ответы на болезненные «земельные» вопросы в интервью «Сегодня».

По словам Лещенко, особенно сильно по данному поводу переживают жители сельской местности. Люди боятся, что иностранцы заберут их землю. Чиновник считает, что данная фобия формировалась на протяжении многих лет и не последнюю роль в данном процессе сыграла советская власть.

Лещенко заявил, что эти страхи безосновательны, ведь земельная реформа дает право владельцу пая только владеть, но и распоряжаться землей. Причем, чтобы передать землю в наследство кому-либо из родственников, человеку не надо умирать, ведь он будет вправе распоряжаться своей землей на свое усмотрение.

Президент услышал людей и принял решение, что вопрос о разрешении иностранцам покупать землю будет решаться только на референдуме.

Также существует миф о том, что землю будут скупать сотнями и тысячами гектаров по всем селам. Лещенко считает, что собрать все участки в одних руках очень сложно. Например, для того, чтобы стать хозяином поля площадью 100 га придется выкупить землю у 30 или даже у 40 человек, паи которых расположены рядом друг с другом. Если скупщик не договорится с несколькими людьми, то на поле останутся невыкупленные участки, поэтому работа крупногабаритной техники станет технологически неэффективной.

Лещенко порекомендовал украинцам не спешить продавать землю, так как мировой опыт показывает, что после проведения земельной реформы цены на землю начинали расти в геометрической прогрессии.

На территории Украины находятся лучшие черноземы в мире и таких почв очень мало. С каждым годом эта земля будет только дорожать.

Лещенко также уверил, что банки не будут скупать земли, так как финансовые учреждения не будут операторами на данном рынке, а также не станут внезапно сельхозпроизводителями. Если же земля перешла во владение банка в счет непогашенного кредита, то он должен провести отчуждение данного земельного участка в течение двух лет через аукцион.

По мнению Лещенко, банки сами будут пытаться как можно скорее продать землю для быстрого погашения понесенных убытков от невыплаченных кредитов.

Чиновник заверил, что опасаться того, что всю землю скупят моментально, не стоит. Согласно соцопросам, лишь 3−6% владельцев паев хотят сейчас продать землю. Кроме того, большинство тех, кто хотел продать свою землю, уже сделали это с помощью различных схем.

Также чиновник уточнил, что рейдерство процветало, когда право собственности на землю было неопределенным. Антирейдерский пакет земельной реформы защитит арендатора и собственника земли от незаконного захвата, а за рейдерство будет предусмотрена уголовная ответственность.