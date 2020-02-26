Новый коронавирус быстро распространяется по Европе. Фото: Twitter

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Новый коронавирус быстро распространяется по Европе, невзирая на границы и все меры предосторожности. В Пакистане зафиксирован первый случай заражения SARS-CoV-2. Человек недавно прилетел из Ирана, где сейчас бушует эпидемия.

Об этом сообщает BNO Newsroom в Twitter.

Также первый случай заражения коронавирусом подтвердила Северная Македония.

Два человека в Эстонии отправлены на карантин с подозрением на коронавирус.

Организация объединенных наций сообщила в Twitter, что у одного из штатных сотрудников в Вене заподозрили заражение SARS-CoV-2. Человек был экстренно госпитализирован.

В Хельсинки (Финляндия) зафиксирован случай заражения коронавирусом. У женщины, которая недавно возвратилась из Италии, поднялась высокая температура.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).