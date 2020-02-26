Новий коронавірус: перші випадки зараження зафіксовані в Пакистані і Північній Македонії (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n134326-novyy-koronavirus-pershi-vypadky-zarajennya-zafiksovani-v-pakystani-i-pivnichniy-makedoniyi-karta.htmlРакурс
Новий коронавірус швидко поширюється Європою, незважаючи на кордони і всі запобіжні заходи. У Пакистані зафіксовано перший випадок зараження SARS-CoV-2. Людина нещодавно прилетіла з Ірану, де зараз лютує епідемія.
Про це повідомляє BNO Newsroom у Twitter.
Також перший випадок зараження коронавірусом підтвердила Північна Македонія.
Двоє людей в Естонії відправлені на карантин з підозрою на коронавірус.
Організація об'єднаних націй повідомила в Twitter, що у одного зі штатних співробітників у Відні запідозрили зараження SARS-CoV-2. Співробітник ООН був екстрено госпіталізований.
У Гельсінкі (Фінляндія) зафіксований випадок зараження коронавірусів. У жінки, яка нещодавно повернулася з Італії, піднялася висока температура.
Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).