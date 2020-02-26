Новий коронавірус швидко поширюється Європою. Фото: Twitter

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Новий коронавірус швидко поширюється Європою, незважаючи на кордони і всі запобіжні заходи. У Пакистані зафіксовано перший випадок зараження SARS-CoV-2. Людина нещодавно прилетіла з Ірану, де зараз лютує епідемія.

Про це повідомляє BNO Newsroom у Twitter.

Також перший випадок зараження коронавірусом підтвердила Північна Македонія.

Двоє людей в Естонії відправлені на карантин з підозрою на коронавірус.

Організація об'єднаних націй повідомила в Twitter, що у одного зі штатних співробітників у Відні запідозрили зараження SARS-CoV-2. Співробітник ООН був екстрено госпіталізований.

У Гельсінкі (Фінляндія) зафіксований випадок зараження коронавірусів. У жінки, яка нещодавно повернулася з Італії, піднялася висока температура.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).