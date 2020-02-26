Коронавірус шириться світом. Карта: google.com/maps

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Новий коронавірус SARS-Cov-2 виявили у трьох росіян, евакуйованих в Казань з круїзного лайнера Diamond Princess.

Ці особи 22 лютого були евакуйовані в РФ. Додому повернулися восьмеро росіян. Захворювання у них протікає в легкій формі без виражених симптомів і ускладнень. Про це 26 лютого повідомила глава Росспоживнагляду Анна Попова, передає «Інтерфакс».

Коронавірус також підтвердився у пасажира, який прилетів до Шанхаю з Ірану через Москву рейсами «Аерофлоту». У КНР екстрено почали шукати, з ким контактував хворий.

Телеканал BFMTV повідомив, що в комісаріат поліції в 16 окрузі Парижа прийшли двоє студентів з Південної Кореї. Молоді люди заявили, що вони заразилися коронавірусом в Італії. Після цього інциденту доступ у комісаріат поліції був закритий. На місце прибула служба швидкої медичної допомоги для проведення діагностики.

BNO News у своєму Twitter повідомило, що новий випадок зараження виявили в Німеччині, а два в Сінгапурі. Також коронавірус виявили у мешканця іспанського регіону Андалусія.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Тим часом BBC повідомляє, що поліція Ірану заарештувала 24 осіб, яких підозрюють у поширенні чуток про коронавірус в інтернеті. Ще 118 користувачів мережі відпустили з відділку поліції, але попередили про недопустимість таких дій. В Ірані навіть створили спеціальний підрозділ для боротьби з «чутками» про поширення коронавірусу.

Австрійське представництво ООН у Twitter повідомив, що співробітник офісу у Відні може бути інфікованим китайським коронавірусом. Пацієнта доставили в лікарню для тестування, а чотирьох близьких до неї осіб попросили провести самоізоляцію.

У Німеччині через підозру на коронавірус ізолювали військову частину в Північному Рейні-Вестфалії. Хворобу виявили у 25-річного військового. Припускають, що він міг заразитися через контакт з інфікованим жителем Північного Рейну-Вестфалії. На територію бази не пропускають додатковий персонал. Осіб, які контактували із зараженим, перевіряють на предмет наявності симптомів.

Нагадаємо, в Італії китайський коронавірус забрав життя вже 12 осіб, сьогодні зафіксовано 17 нових випадків зараження хворобою. Загалом на території країни вже 374 особи інфіковані.