Коронавірус лютує в Європі. Карта: BNO News

https://racurs.ua/ua/n134310-kytayskyy-koronavirus-zbilshylasya-kilkist-zagyblyh-v-italiyi-v-kataloniyi-znayshly-sche-odnogo.html

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Китайський коронавірус забрав життя вже 12 осіб в Італії, зафіксовано 17 нових випадків зараження хворобою. Загалом на території країни вже 374 особи інфіковані.

Новий випадок зараження виявили в іспанській Каталонії. Загалом це другий випадок у регіоні, в Іспанії загальна кількість хворих складає 11 осіб. Також ще один позитивний випадок на коронавірус виявили у Канаді в місті Онтаріо. Хвороба була підтверджена у жінки, яка повернулася з Ірану. Загалом це п’ятий випадок в Онтаріо та 12 в країні. Про це у своєму Твіттері повідомляє BNO News.

У світі вже 81 тис. 255 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, померли 2 тис. 771 особа. Поза межами Китаю інфікувалися 9 тис. 191 особа, 56 людей померли від хвороби.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Тим часом у Лондоні закрили офісну будівлю через побоювання зараження новим коронавірусом. Як пише видання Express, керівництво відділення американської нафтової компанії Chevron відправило додому близько 300 співробітників через потенційне інфікування коронавірусом. Таке рішення адміністрація ухвалила після того, як в одного з працівників, який повернувся до Великої Британії з країни, зараженої вірусом, проявилися синдроми інфекції.

Нагадаємо, в Китаї фіксується скорочення кількості інфікованих та летальних випадків на відміну від країн Європи, зокрема Італії, де епідемія лише набирає обертів.