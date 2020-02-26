Коронавірус: МОЗ відзвітувало про результати обстеження евакуйованих з Уханя, фото — Главком

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Міністерство охорон здоров’я України відзвітувало про результати обстеження евакуйованих з Уханя, які перебувають на обсервації у Нових Санжарах.

В громадян України та іноземців, яких привезли літаком з Китаю, коронавірусу Covid-19 не виявили. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко 26 лютого на брифінгу у Кабміні.

Він повідомив, що випадків коронавірусної інфекції в Україні не зареєстрували, а перші результати аналізів осіб на обсервації в санаторії Нацгвардії у Нових Санжарах виявилися негативними.

Ляшко нагадав, що сьогодні евакуйовані вже сьомий день перебувають в ізоляції, стан їхнього здоров’я задовільний.

Минулого тижня, 20 лютого, 45 громадян України і 27 іноземців евакуювали з китайського міста Ухань. Їх привезли до медичного центру в селищі Нові Санжари на Полтавщині на тлі акцій протесту місцевих жителів. Вони влаштували безлади, вимагаючи не розміщувати евакуйованих у місцевому мед закладі НГУ. Загалом на обсервації перебуває 94 особи — включно з екіпажем, супроводжуючими особами і міністром охорони здоров’я Зоряною Скалецькою.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)