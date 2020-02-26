Коронавирус: Минздрав отчитался о результатах обследования эвакуированных из Уханя, фото — Главком

https://racurs.ua/n134309-koronavirus-minzdrav-otchitalsya-o-rezultatah-obsledovaniya-evakuirovannyh-iz-uhanya.html

Ракурс

Министерство здравоохранения Украины отчиталось о результатах обследования эвакуированных из Уханя, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах.

У граждан Украины и иностранцев, которых привезли самолетом из Китая, коронавируса Covid-19 не обнаружили. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко 26 февраля на брифинге в Кабмине.

Он сообщил, что случаев коронавирусной инфекции в Украине не зарегистрировали, а первые результаты анализов людей, находящихся в обсервации в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах оказались отрицательными.

Ляшко напомнил, что сегодня эвакуированные уже седьмой день находятся в изоляции, состояние их здоровья удовлетворительное.

На прошлой неделе, 20 февраля, 45 граждан Украины и 27 иностранцев эвакуировали из китайского города Ухань. Их привезли в медицинский центр в поселке Новые Санжары Полтавской области на фоне акций протеста местных жителей. Они устроили беспорядки, требуя не размещать эвакуированных в местном медучреждении НГУ. Всего на обсервации находится 94 человека — включая экипаж, сопровождающих лиц и министра здравоохранения Зоряну Скалецкую.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)