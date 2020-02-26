Виктор Ляшко, фото: Минздрав

https://racurs.ua/n134308-naznachen-glavnyy-sanitarnyy-vrach-ukrainy-video.html

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Правительство назначило главного санитарного врача Украины.

Им стал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего брифинга по результатам заседания Кабмина.

Ранее эта должность была ликвидирована в Украине.

Ляшко объяснил причины восстановления этой должности.

Именно представление этого лица, главного государственного санитарного врача, позволит устанавливать карантин на территории Украины в случае завоза особо опасных инфекций, — отметил Ляшко.

Также, по его словам, к полномочиям главного государственного санитарного врача относится введение, в случае распространения на территории Украины коронавируса или иной особенно опасной инфекционной болезни, ограничительных противоэпидемических мероприятий, таких как запрет на проведение массовых мероприятий, закрытие детских, учебных школьных общественных мест.

Напомним, Ляшко недавно заверил, что Минздрав не планирует возобновлять работу санитарно-эпидемиологической службы.