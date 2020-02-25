Радуцкий о коронавирусе: Если надо будет, перекроем страну

Михаил Радуцкий, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n134269-raduckiy-o-koronaviruse-esli-nado-budet-perekroem-stranu.html

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В случае обнаружения в Украине коронавируса SARS-CoV-2, власти готовы принимать такие же меры, к которым сегодня прибегают Китай и Италия, где наблюдается значительное количество случаев этого опасного заболевания.

Об этом Михаил Радуцкий, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования и член фракции «Слуга народа», заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Народный избранник отметил, что в случае обнаружения в каком-либо из населенных пунктов инфицированных коронавирусом людей, будет задействован план эпидемиологической безопасности, в частности — изолированная больница, куда доставят больных.

Если надо будет, будем перекрывать страну, — подчеркнул Радуцкий. — Если это понадобится, мы все сделаем. Для этого у нас есть Национальная гвардия, полиция, эпидемиологи, инфекционисты.

Нардеп отметил, что в Украине есть план противоэпидемических мер, утвержденный правительством.

Он заверил, что в Украине достаточно тест-систем для выявления вируса. В частности, зарегистрированы две украинские тест-системы.

Радуцкий подчеркнул, что эвакуированных недавно из Уханя в Украину людей проверяли именно с помощью украинских систем и все результаты были отрицательными.

Если бы был хотя бы один положительный — мы бы еще проверяли немецкими тестами для чистоты эксперимента, — отметил депутат.

Напомним, во Черновцах госпитализировали прибывшую из Италии женщину. Сейчас ее проверяют на возможность заражения коронавирусом.