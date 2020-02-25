Радуцький про коронавірус: Якщо треба буде, перекриватимемо країну

Михайло Радуцький, фото: «24 канал»

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У разі виявлення в Україні коронавірусу SARS-CoV-2, влада готова вживати таких самих заходів, до яких сьогодні вдаються Китай та Італія, де спостерігається значна кількість випадків цього небезпечного захворювання.

Про це Михайло Радуцький, голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування та член фракції «Слуга народу», заявив в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Народний обранець наголосив, що в разі виявлення в котромусь із населених пунктів інфікованих коронавірусом людей, буде задіяний план протиепідеміологічної безпеки, зокрема — ізольована лікарня, куди доставлять хворих.

Якщо треба буде, будемо перекривати країну, — наголосив Радуцький. — Якщо це треба буде, ми все зробимо. Для цього у нас є Національна гвардія, поліція, епідеміологи, інфекціоністи.

Нардеп зазначив, що в Україні є план протиепідемічних заходів, затверджений урядом.

Він запевнив, що в Україні достатньо тест-систем для виявлення вірусу. Зокрема, зареєстровані дві українські тест-системи.

Радуцький наголосив, що евакуйованих нещодавно з Уханя до України людей перевіряли саме за допомогою українських систем і всі результати були негативними.

Якби був хоч би один позитивний — ми б ще перевіряли німецькими тестами для чистоти експерименту, — зазначив депутат.

Нагадаємо, у Чернівцях госпіталізували жінку, котра прибула з Італії. Наразі її перевіряють на можливість зараження коронавірусом.