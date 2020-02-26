Віктор Ляшко, фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n134308-pryznacheno-golovnogo-sanitarnogo-likarya-ukrayiny-video.html

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Уряд призначив головного санітарного лікаря України.

Ним став заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Про це стало відомо під час сьогоднішнього брифінгу за результатами засідання Кабміну.

Раніше ця посада була ліквідована в Україні.

Ляшко пояснив причини відновлення цієї посади.

Саме подання цієї особи, головного державного санітарного лікаря, дозволятиме встановлювати карантин на території України в разі завезення особливо небезпечних інфекцій, — зазначив Ляшко.

Також, за його словами, до повноважень головного державного санітарного лікаря відноситься запровадження, в разі поширення на території України коронавірусу або іншої особливо небезпечної інфекційної хвороби, обмежувальних протиепідемічних заходів, таких як заборона проведення масових заходів, закриття дитячих, навчальних шкільних, громадських місць.

Нагадаємо, Ляшко нещодавно запевнив, що МОЗ не планує відновлювати роботу Санітарно-епідеміологічної служби.