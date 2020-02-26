Відставка Гончарука: прем’єр прокоментував чутки і підтвердив зустріч із Тігіпком, фото — bigmir

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Ракурс

Олексій Гончарук не писав заяву на звільнення з посади прем'єр-міністра і не обговорював з президентом Зеленським свою ймовірну відставку.

Так Гончарук відповів на питання журналістів про призначення Сергія Тігіпка в Кабмін — очолити його чи працювати віце-прем'єром та координувати економічний блок.

Скільки тут працюю, мене звільняють. Щодня ми наступаємо на хвіст якійсь корупційній схемі. Заяв я не писав. Я справді зустрічався з Тігіпком, як і з багатьма людьми, — розповів на брифінгу в уряді Гончарук і відзначив, що «переглянув» приблизно 20 осіб, щоб підсилити уряд.

Раніше чутки про відставку прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він також підтвердив, що зустрічався із Тігіпком. Глава держави уточнив, що проводить співбесіди з багатьма людьми, але не підтвердив, що веде з Тігіпком переговори щодо посади для нього в Кабінеті міністрів.

Раніше ЗМІ повідомили, що на посаду прем'єр-міністра можуть призначити колишнього голову НБУ, віце-прем'єра, міністра соціальної політики і одного з лідерів Партії регіонів Сергія Тігіпка. Іншим ймовірним кандидатом на прем'єрство нібито є колишній глава СБУ і віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський.