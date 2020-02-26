Зеленський підтвердив свою зустріч із Тігіпком. Фото: president.gov.ua

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Володимир Зеленський, президент України, зустрічався з одним із колишніх лідерів Партії регіонів Сергієм Тігіпком.

Глава держави підтвердив свою зустріч з Тігіпком, але уточнив, що проводить співбесіди з багатьма людьми. Про це президент заявив у коментарі «Радіо Свобода» в кулуарах форуму Age of Crimea.

Зеленського попросили прокоментувати чи дійсно він веде з Тігіпком переговори щодо посади для нього в Кабінеті міністрів.

Я дійсно з багатьма людьми зараз проводжу співбесіди. І з паном Тігіпком я теж зустрічався. Це правда, — заявив гарант Конституції.

Нагадаємо, низка українських ЗМІ повідомили, що на посаду прем'єр-міністра України можуть призначити колишнього голову Національного банку України, віце-премєра, міністра соціальної політики і одного з лідерів Партії регіонів Сергія Тігіпка. Іншим ймовірним кандидатом на прем'єрство є колишній глава СБУ і віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський.