Зеленский подтвердил свою встречу с Тигипко. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, встречался с одним из бывших лидеров Партии регионов Сергеем Тигипко.

Глава государства подтвердил свою встречу с Тигипко, но уточнил, что проводит встречи со многими людьми. Об этом президент заявил в комментарии «Радіо Свобода» в кулуарах форума Age of Crimea.

Зеленского попросили прокомментировать или действительно он ведет с Тигипко переговоры о должности для него в Кабинете министров.

Я действительно со многими людьми сейчас провожу собеседования. И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда, — заявил гарант Конституции.

Напомним, ряд украинских СМИ сообщили, что на должность премьер-министра Украины могут назначить бывшего главу Национального банка Украины, вице-премьера, министра социальной политики и одного из лидеров Партии регионов Сергея Тигипко. Другим вероятным кандидатом на премьерство является бывший глава СБУ и вице-премьер-министр Валерий Хорошковский.