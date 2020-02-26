Тигипко в правительстве: СМИ назвали фамилию преемника Гончарука, фото — Википедия

https://racurs.ua/n134280-smi-nazvali-familiu-preemnika-goncharuka-vopros-reshen-na-99.html

Ракурс

Вопрос о назначении Сергея Тигипко премьер-министром Украины решен якобы на 99%. О таком кандидате в преемники Алексею Гончаруку сообщают украинские СМИ со ссылкой на несколько собственных источников в Кабинете министров.

Бывшего главу НБУ, вице-премьера, министра социальной политики и одного из лидеров Партии регионов Тигипко якобы назначат в ближайшее время. Другим вероятным кандидатом на премьерство является Валерий Хорошковский, бывший глава СБУ и вице-премьер-министр, сообщает LB.ua.

О возможных изменениях в высших эшелонах власти рассказывает также Kyiv Post, однако отмечается, что переговоры Офиса президента с Тигипко продолжаются.

Гончарука отправят в отставку по собственному желанию, поскольку он пока защищен иммунитетом. Нового руководителя Кабмина изберут на внеочередной сессии Рады, — сообщают эти издания.

Об изменениях в правительстве объявят после того, как в Киеве завершит работу миссия МВФ. Источники свидетельствуют, что в парламенте есть голоса для назначения Тигипко. Выбор в его пользу объясняют тем, что он «один из немногих взрослых людей в стране, которые могут взять на себя ответственность за то, что происходит».

Гончарук пришел в правительство в конце августа 2019 года. Ранее он возглавлял аналитическую организацию «Офис эффективного регулирования». В январе Гончарук подавал в отставку в связи с «кассетным скандалом», когда в интернет выложили файлы, смонтированные из фрагментов записей правительственных совещаний. Премьер обратился по этому поводу к Зеленскому, который отставку не поддержал.

Напомним также, что в начале 2020 года СМИ сообщали также о возможных отставках министров иностранных и внутренних дел Пристайко и Авакова, генпрокурора Рябошапки. В начале февраля Зеленский сменил руководителя своего офиса (Ермак вместо Богдана).