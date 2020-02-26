Тігіпко в уряді: ЗМІ назвали прізвище наступника Гончарука, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n134280-zmi-nazvaly-prizvysche-nastupnyka-goncharuka-pytannya-vyrishene-na-99.html

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Питання про призначення Сергія Тігіпка прем'єр-міністром України вирішене начебто на 99%. Про такого кандидата у наступники Олексію Гончаруку повідомляють українські ЗМІ з посиланням на декілька власних джерел в Кабінеті міністрів.

Колишнього голову НБУ, віце-премєра, міністра соціальної політики і одного з лідерів Партії регіонів Тігіпка буцімто призначать найближчим часом. Іншим ймовірним кандидатом на прем'єрство є Валерій Хорошковський, колишній глава СБУ і віце-прем'єр-міністр, повідомляє LB.ua.

Про ймовірні зміни у вищих ешелонах влади розповідає також Kyiv Post, однак зазначається, що переговори Офісу президента з Тігіпком тривають.

Гончарука відправлять у відставку за власним бажанням, оскільки він поки захищений імунітетом. Нового очільника Кабміну оберуть на позачерговій сесії Ради, — повідомляють ці видання.

Про зміни в уряді мають оголосити начебто після того, як у Києві завершить роботу місія МВФ. Джерела засвідчують, що в парламенті є голоси для призначення Тігіпка. Вибір на його користь пояснюють тим, що він «один з небагатьох дорослих людей у країні, хто може взяти на себе відповідальність за те, що відбувається».

Гончарук прийшов в уряд наприкінці серпня 2019 року. Раніше він очолював аналітичну організацію «Офіс ефективного регулювання». У січні Гончарук подавав у відставку у зв’язку із «касетним скандалом», коли в інтернет виклали файли, змонтовані із фрагментів записів урядових нарад. Прем'єр звернувся з цього приводу до Зеленський, який відставку не підтримав.

Нагадаємо також, що на початку 2020 року ЗМІ повідомляли також про ймовірні відставки міністрів закордонних і внутрішніх справ Пристайка та Авакова, генпрокурора Рябошапки. На початку лютого Зеленський змінив керівника свого офісу (Єрмак замість Богдана).