Справа МН17: у суді виступлять 13 засекречених свідків, фото — Прямий

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Особистості 13 свідків у справі про збитий росіянами на Донбасі в 2014 році малайзійський «Боїнг» будуть збережені в таємниці, оскільки їхнє здоров’я і безпека перебувають під загрозою.

Згідно з документами слідства, одному свідкові відмовили в проханні про анонімність. Він відчуває загрозу в зв’язку зі своїми заявами, однак гарантувати йому анонімність практично неможливо, повідомляє нідерландське видання NOS.

Нагадаємо, що у звіті Міжнародної слідчої групи, яка розслідувала збиття літака Boeing 777, йдеться про те, що комплекс «Бук» належав 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО, що базується в російському місті Курськ. Влада Росії свою причетність до трагедії заперечують.

У травні 2018 року уряди Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в причетності до краху «Боїнга» MH17. Об'єднана слідча група має свідка, який бачив, як ракету запустили по малайзійському «Боїнгу».

В авіакатастрофі загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту. Літак виконував рейс «Амстердам — ​​Куала-Лумпур». Більшість загиблих (196 осіб) були громадянами Нідерландів.

На початку лютого прокуратура Нідерландів пред’явила звинувачення і викликала для слідчих дій Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна, Олега Пулатова, Леоніда Харченка.

Перше судове засідання відбудеться 9 березня. Суд триватиме орієнтовно півроку.