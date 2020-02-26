Дело МН17: в суде выступят 13 засекреченных свидетелей, фото — Прямой

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Личности 13 свидетелей по делу о сбитом россиянами на Донбассе в 2014 году малазийском «Боинге» будут сохранены в тайне, поскольку их здоровье и безопасность находятся под угрозой.

Одному свидетелю отказали в просьбе об анонимности. Он чувствует угрозу в связи со своими заявлениями, однако гарантировать ему анонимность практически невозможно, сообщает нидерландское издание NOS.

Напомним, что в отчете Международной следственной группы, которая расследовала сбивание самолета Boeing 777, говорится, что комплекс «Бук» принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО. Она базируется в российском городе Курск. Власти РФ свою причастность к трагедии отрицают.

В мае 2018 года правительства Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к краху «Боинга» MH17. Объединенная следственная группа имеет свидетеля, который видел, как ракету запустили по малайзийскому «Боингу».

В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет выполнял рейс «Амстердам — ​​Куала-Лумпур». Большинство погибших (196 человек) были гражданами Нидерландов.

В начале февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала для следственных действий Сергея Дубинского, Игоря Гиркина, Олега Пулатова, Леонида Харченко.

Первое судебное заседание состоится 9 марта. Суд продлится ориентировочно полгода.