Війна на Донбасі: підірвався український боєць. Фото: День

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На Донбасі вранці загинув боєць операції Об'єднаних сил. Це сталося внаслідок підриву на вибуховому пристрої, повідомляє прес-центр Міністерства оборони України.

Микола Нога, міський голова Шостки Сумської області, повідомив у Facebook, що загиблим є 28-річний житель міста Дмитро Гринь.

Боєць із січня 2019 року служив за контрактом у лавах ЗСУ, був старшим водієм мотопіхотного відділення. Гринь загинув сьогодні під час виконання бойових завдань у зоні проведення ООС.

Міноборони, місцева влада та Шосткинська об'єднана територіальна громада висловили співчуття родині загиблого.

Крім того, станом на 12.30, російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню на донецькому напрямку. Про це повідомляє прес-центр Міністерства оборони України.

Поблизу Мар’їнки терористи близько 6.00 ранку випустили 11 мін калібру 120 мм, а також було зафіксовано вісім пострілів із протитанкового станкового гранатомета. Ще раз на цій ділянці фронту противник відкривав вогонь із гранатомета після 9.00.

Бойовики також двічі обстрілювали опорні пункти підрозділів ООС поблизу Павлополя, використовуючи кулемети великого калібру, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Також відомо, що минулої доби проросійські війська п’ять разів відкривали вогонь у зоні ООС, у тому числі обстрілювали позиції ЗСУ з заборонених мінометів калібру 82 мм і 120 мм, а також із великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.