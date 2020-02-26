Война на Донбассе: подорвался украинский боец. Фото: День

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На Донбассе утром погиб боец операции Объединенных сил. Это произошло в результате подрыва на взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

Николай Нога, мэр Шостки Сумской области, сообщил в Facebook, что погибшим является 28-летний житель города Дмитрий Гринь.

Боец с января 2019 года служил по контракту в рядах ВСУ, был старшим водителем мотопехотного отделения. Гринь погиб сегодня при выполнении боевых задач в зоне проведения ООС.

Минобороны, местные власти и Шосткинская объединенная территориальная община выразили соболезнования семье погибшего.

Кроме того, по состоянию на 12.30, российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на донецком направлении.

Близ Марьинки террористы около 6.00 утра выпустили 11 мин калибра 120 мм, а также были зафиксированы восемь выстрелов из противотанкового станковой гранатомета. Еще раз на этом участке фронта противник открывал огонь из гранатомета после 9.00.

Боевики также дважды обстреливали опорные пункты подразделений ООС близ Павлополя, используя пулеметы крупного калибра, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Также известно, что за прошедшие сутки пророссийские войска пять раз открывали огонь в зоне ООС, в том числе обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.