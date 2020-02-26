Российские системы ПВО. Фото: hi-tech.news

https://racurs.ua/n134305-pravitelstvo-rossii-razreshilo-voennym-sbivat-grajdanskie-samolety-narushivshie-granicu-rf.html

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Вооруженные силы Российской Федерации будут сбивать гражданские самолеты, которые нарушили российскую границу.

Оружие будут применять, если нарушители границы не подчинятся сигналам на выполнение посадки или выход за пределы воздушного пространства страны. Решение об уничтожении конкретного самолета будет приниматься при наличии сведений об отсутствии в нем пассажиров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Военные получили разрешение сбивать гражданский воздушный транспорт после ясного предупреждения о намерении открыть огонь на поражение или предупредительного выстрела.

Отмечается, что будут уничтожать самолеты, которые после нарушения границы будут двигаться или вглубь территории РФ или к стратегически важным объектам. Также на поражение будут стрелять по похищенным судах без заложников, которые отказываются осуществлять посадку.

Напомним, в мае 2018 года правительства Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17, который выполнял рейс «Амстердам — Куала-Лумпур». В этой авиакатастрофе погибли 298 человек. Объединенная следственная группа имеет свидетеля, который видел, как ракету запустили по малайзийскому «Боингу». Первое судебное заседание состоится 9 марта. Суд продлится ориентировочно полгода.