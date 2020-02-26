Следственные действия проводились 25 февраля, фото: НАБУ

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело обыски в помещении Госгеокадастра в Сумах.

Обыски прошли 25 февраля. Об этом сообщает издание «Слово і Діло» со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, обыски касались дела о возможном завладении 2 тыс. га особо ценной земли, находившейся в пользовании госпредприятий, подчиненных Национальной академии аграрных наук (НААН).

В конце января в НАБУ заявляли о сообщении подозрения президенту НААН и еще четырем чиновникам из руководящего звена академии о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га особо ценных земель. Тогда в ведомстве отмечали, что эти подозрения озвучены по фактам, которые являются одним из эпизодов производства о хищении земель академии.

Напомним, в декабре 2019 года СБУ сообщала о разоблачении двух руководителей среднего звена Нацакадемии аграрных наук на коррупции — попытке «продать» руководящую должность в одном из подконтрольных академии предприятий.