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Слідчі дії відбувалися 25 лютого, фото: НАБУ

У Сумах НАБУ провело обшуки в приміщенні Держгеокадастру — ЗМІ

26 лют 2020, 14:25
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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело обшуки в приміщенні Держгеокадастру у Сумах.

Обшуки відбулися 25 лютого. Про це повідомляє видання «Слово і Діло» з посиланням на інформовані джерела.

За словами джерел, обшуки стосувалися справи про можливе заволодіння 2 тис. га особливо цінної землі, яка перебувала у користуванні держпідприємств, підпорядкованих Національній академії аграрних наук (НААН).

Наприкінці січня у НАБУ заявляли про повідомлення підозри президенту НААН та ще чотирьом посадовцям із керівної ланки академії про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель. Тоді у відомстві зазначали, що ці підозри озвучені за фактами, які є одним із епізодів провадження щодо розкрадання земель академії.

Нагадаємо, у грудні 2019 року СБУ повідомляла про викриття двох керівників середньої ланки Нацакадемії аграрних наук на корупції — спробі «продати» керівну посаду в одному з підконтрольних академії підприємств.


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