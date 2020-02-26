Слідчі дії відбувалися 25 лютого, фото: НАБУ

https://racurs.ua/ua/n134304-u-sumah-nabu-provelo-obshuky-v-prymischenni-derjgeokadastru-zmi.html

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело обшуки в приміщенні Держгеокадастру у Сумах.

Обшуки відбулися 25 лютого. Про це повідомляє видання «Слово і Діло» з посиланням на інформовані джерела.

За словами джерел, обшуки стосувалися справи про можливе заволодіння 2 тис. га особливо цінної землі, яка перебувала у користуванні держпідприємств, підпорядкованих Національній академії аграрних наук (НААН).

Наприкінці січня у НАБУ заявляли про повідомлення підозри президенту НААН та ще чотирьом посадовцям із керівної ланки академії про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель. Тоді у відомстві зазначали, що ці підозри озвучені за фактами, які є одним із епізодів провадження щодо розкрадання земель академії.

Нагадаємо, у грудні 2019 року СБУ повідомляла про викриття двох керівників середньої ланки Нацакадемії аграрних наук на корупції — спробі «продати» керівну посаду в одному з підконтрольних академії підприємств.